VIDEO - Roma, bufera su Zaniolo: pizzicato in discoteca mentre fuma

Bufera a Roma su Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso è stato infatti "pizzicato" in un locale della Capitale mentre fumava una sigaretta (senza mascherina). Il video, pubblicato da un utente Twitter, è registrato da una certa distanza, ma si tratta senza grossi dubbi del numero 22 romanista. E le immagini stanno facendo ovviamente il video dei social network, tra chi condanna il comportamento del ragazzo e chi fa invece notare come tutto sommato sia un peccato perdonabile per un ragazzo giovane.

Mi ha girato la storia un amico mio, dite che è effettivamente Zaniolo? pic.twitter.com/xgxoyrZ7Vg — Jio (@JioH501) July 28, 2020