VIDEO - San Paolo, che spettacolo: tutto blu nelle prove degli ultra-moderni impianti audio-luci

Il San Paolo sembra ormai pronto per la serata inaugurale delle Universiadi. Tanti gli accorgimenti, tra cui luci ed effetti audio, che renderanno spettacolare la serata iniziale. Come mostra un video pubblicato sui social, anche di notte si lavora per la serata di apertura, con il campo completamente blu, mettendo in mostro il nuovo impianto d'illuminazione definito dagli esperti il migliore d'Italia.