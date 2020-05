VIDEO SSCN - A Castel Volturno anche oggi si inizia dai portieri: Meret al lavoro

Seconda giornata di lavoro individuale a Castel Volturno. In mattinata sono riprese le sessioni in casa Napoli, con i calciatori scaglionati in tre gruppi. Al lavoro ci sono ora i portieri, come svela la SSC Napoli con questo video pubblicato su Twitter che ritrae Alex Meret al lavoro.

Secondo giorno di allenamenti individuali facoltativi. Ecco Meret al lavoro



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/V74Yl0qrXc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 11, 2020