VIDEO - Stazione di Afragola blindata: movimento all'interno, già arrivati gli azzurri

Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, il Napoli sembra non farà tappa a Piazza Garibaldi per il ritorno in città. Come mostrano le immagini del nostro inviato ad Afragola, un gruppo di persone è appena arrivato alla stazione ben lontano da occhi indiscreti. Stazione di Afragola, infatti, blindatissima, che celerebbe proprio l'arrivo dei giocatori azzurri di ritorno da Roma.

Blindatissima la stazione di #Napoli Afragola, sta per arrivare la squadra. Un gruppo di tifosi ha chiesto alla sicurezza di poter salutare i calciatori da lontano ma la risposta è stata negativa #NapoliJuventus pic.twitter.com/JNOrTVnFUq — Fabio Tarantino (@Fa_Tarantino) June 18, 2020