VIDEO - Stupendo a Largo Maradona: sfila già una 500 tutta azzurra

Tantissime iniziative per lo scudetto del Napoli. Tra le tante, in città sfila una cinquecento completamente azzurra per le vie del centro tra stupore e curiosità della folla. Il tutto avviene a pochi passi dal murale di Diego ai Quartieri Spagnoli a Largo Maradona. Ecco il video: