VIDEO - Un'altra magia di Kvaratskhelia: assist al bacio per l'1-0 georgiano

Georgia in vantaggio 1-0 nel primo tempo contro la Bulgaria, nel match valido per la seconda giornata di Nations League. Per i georgiani sempre tra i migliori il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, autore dello stupendo assist per la testa di Davitashvili al 21'. Di seguito le immagini.