VIDEO - Un tifoso del Boca al Maradona: "Lui è il meglio che ho visto nella vita"

“Lui è il dono della palla. Lui è il meglio che ho visto nella mia vita. Che mi ha fatto piangere, ridere. Ha dato tutto per il Boca, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere”. Parla così un tifoso del Boca Juniors che ha viaggiato per 11.191 km per essere lì, accanto a Diego Maradona nel giorno della presentazione della statua che lo ricorda. Tremava dinanzi a quella statua, era un omaggio che sentiva dal profondo del cuore. È solo una storia, tra migliaia di storie di passione pura, di ispirazione profonda che quel ragazzo che chiamavano Pelusa ha seminato in giro per il mondo.

