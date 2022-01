Vlahovic-Juve, l'esperto: "Società quotata raccoglie 400 mln e poi fa l'opposto di quanto annunciato a investitori"

Juventus-Vlahovic, operazione che sta facendo molto discutere sul piano economico considerata la situazione del club bianconero. A tal proposito Alessandro Giudice, esperto in materia di bilanci, scrive su Twitter in merito all’affare: "Anomalia non è l'operazione Vlahovic in sè, ma che una società quotata raccolga 400m in borsa dicendo a investitori che farà X per poi fare l’opposto dopo un mese disdettando suo stesso piano industriale alla prima curva. L'anomalia vera è che Juventus sia una società quotata".

