Zazzaroni difende Conte: "Aspettano che precipiti per parlare dello schianto con luoghi comuni..."TuttoNapoli.net
© foto di Lorenzo Marucci
di Pierpaolo Matrone

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ha pubblicato un post sui social con un'immagine di Antonio Conte e la seguente didascalia: "Tra ieri e oggi ho letto e sentito di tutto su Antonio #Conte: al solito, quando il grande cade il piccolo esce dalla tana. Luoghi comuni, frasi fatte, pochissima originalità, una malcelata soddisfazione.

La serata stortissima non è contemplata, è semplicemente attesa. Si aspettano da te che precipiti per poter parlare dello schianto, del fragore e dei danni...", si legge sull'account Instagram del giornalista.