Zazzaroni difende Conte: "Aspettano che precipiti per parlare dello schianto con luoghi comuni..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ha pubblicato un post sui social con un'immagine di Antonio Conte e la seguente didascalia: "Tra ieri e oggi ho letto e sentito di tutto su Antonio #Conte: al solito, quando il grande cade il piccolo esce dalla tana. Luoghi comuni, frasi fatte, pochissima originalità, una malcelata soddisfazione.

La serata stortissima non è contemplata, è semplicemente attesa. Si aspettano da te che precipiti per poter parlare dello schianto, del fragore e dei danni...", si legge sull'account Instagram del giornalista.