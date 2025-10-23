Lang sui social: "Grazie a ogni membro del Psv per l'accoglienza"

Noa Lang sui social ripensa alla notte di martedì solo per l'accoglienza ricevuta da ex. "Nonostante il risultato voglio ringraziare ogni membro del PSV per la calorosa accoglienza", ha scritto su Instagram in una storia l'attaccante del Napoli. In Olanda si è parlato tanto del fatto che non abbia ancora giocato una partita da titolare. Ne ha parlato a Ziggo Sport lo stesso giocatore ex Psv.

"Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto", avevano riportato ieri i portali olandesi. E ancora: "Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta".