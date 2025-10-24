L'Inter infiamma il match sui social: "Parthenope canta, ma la nostra voce è più forte"
L'Inter infiamma l'atmosfera del big match di domani sera contro il Napoli. Sui propri profili social ufficiali, la società nerazzurra ha pubblicato video con alcuni dei momenti più iconici di questo incrocio ed un sottotesto che fa sfida la tradizione napoletana: "Parthenope canta ancora oggi. Ma nessuna voce è più forte della nostra. Napoli deve le sue origini a Parthenope, una sirena che incantava tutti con la sua voce. Questa non è una storia come le altre, ha un’atmosfera epica e la voce di una sirena, il suo richiamo ha raggiunto migliaia di orecchie.
Ha ammaliato anche i più coraggiosi, questa è più di una leggenda: il suo eco riecheggia ancora oggi. Ma la storia ci insegna che per affrontare queste voci non bisogna ascoltare: lasciamo parlare il campo”. Di seguito il video.
Parthenope canta ancora oggi.— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 24, 2025
Ma nessuna voce è più forte della nostra 🖤💙 pic.twitter.com/WXI4ynl1Hh
