Politano suona la carica sui social in vista dell'Inter: "Tutti insieme, forza Napoli!"
"Tutti insieme. Forza Napoli!", scrive così Matteo Politano in un post sul suo profilo Instagram. Dopo la sconfitta contro il Torino ed il pesante ko con il PSV Eindhoven lo scorso martedì, l'attaccante azzurro suona la carica sui social in vista della partita di domani contro l'Inter, con il Napoli che dovrà inevitabilmente cercare di riscattarsi.
Le probabili formazioni di Napoli-Inter:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Lucca-Neres 60-40%
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini, Lobotka, Meret, Hojlund
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
Ballottaggi: Mkhitaryan-Sucic 70-30%, Bonny-Esposito 60-40%
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios
