Foto Hojlund a lavoro per smaltire l'affaticamento: oggi terapie al centro IdroKinetic

Rasmus Hojlund non ha ancora smaltito l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le partite contro PSV Eindhoven e Torino, e che lo terrà fuori anche domani contro l'Inter. Così, l'attaccante danese è a lavoror per recuperare al meglio: nella giornata di oggi ha svolto delle terapie di riabilitazione al centro IdroKinetic. Di seguito la foto.