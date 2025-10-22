Palmeri: "Ma è matto? Ho visto adesso il motivo dell'espulsione di Lucca"

Oggi alle 21:30Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli crolla ad Eindhoven in Champions League perdendo 6-2. Gli azzurri in dieci dal 77' per l'espulsione rimediata da Lorenzo Lucca per aver protestato nei confronti dell'arbitro. L'ex Udinese con un gesto inequivocabile ha detto al direttore di gara: "Ma sei matto?".

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta su X ironicamente il rosso dell'attaccante del Napoli: "Ho visto adesso il motivo dell’espulsione di Lucca. Ma è matto (spero di non prendere rosso)".