Lukaku, oggi i funerali del papà: “Sei il nostro eroe. Grazie di tutto”

Roger Lukaku è scomparso il 28 settembre scorso, all’età di 58 anni. La notizia era stata data dal figlio, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, che oggi torna a condividere un messaggio sui social in occasione della sepoltura del papà: "Il nostro eroe è stato sepolto oggi. È dura. È dura.

Ma so che è orgoglioso dei suoi ragazzi. Grazie di tutto papà. Possa la tua anima riposare in pace. Ti vogliamo bene".