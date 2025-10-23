Alvino: "Ancora striscioni vergognosi contro Napoli a Francoforte"

di Fabio Tarantino

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo quanto accaduto in occasione dell'ultimo turno della fase campionato di Champions League: "Ancora striscioni vergognosi contro Napoli ed il ministro Piantedosi allo stadio di Francoforte. Questo è stato esposto ieri durante  Eintracht Francoforte-Liverpool di Champions League".