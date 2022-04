Zazzaroni e Caressa concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà la Fiorentina

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la trentaduesima giornata di Serie A.

Come finisce Napoli-Fiorentina? Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la trentaduesima giornata di Serie A. Sia il giornalista e telecronista Sky, sia il direttore del Corriere dello Sport confidano e puntano sul Napoli e sono convinti in una vittoria contro la Fiorentina.