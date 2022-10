Zero tiri per Meret: "Vittoria importantissima. Grandi ragazzi!"

Il portiere del Napoli commenta su Instagram il successo azzurro all'Olimpico.

Partita più che tranquilla per Alex Meret, che contro la Roma non ha dovuto effettuare neanche una parata complice gli zero tiri in porta dei giallorossi. Il portiere del Napoli commenta su Instagram il successo azzurro all'Olimpico: "Vittoria importantissima. Grandi ragazzi!".