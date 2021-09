Zielinski out anche domani, Azzi: "Che senso ha avuto convocarlo dopo un infortunio?"

"Che senso ha avuto la convocazione di Zielinski in Nazionale?", si chiede su twitter il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, dopo l'annuncio del Ct della Polonia Paulo Sousa sull'indisponibilità di Zielinski anche per la sfida di domani all'Inghilterra: "Era già infortunato, col Genoa non era stato nemmeno convocato e il Napoli aveva il diritto d'occuparsi della sua convalescenza, invece di perderlo di vista inutilmente per due settimane, per giunta in tempo di Covid".