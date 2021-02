Ziliani: "ASL Torino blocca partenza per Roma, ricordiamo le accuse mosse al Napoli?"

Asl di Torino pronto a bloccare la trasferta verso Roma del club granata dopo i tanti casi di Covid rilevati. Circostanza che richiama al precedente di Juve-Napoli, come sottolinea su Twitter Paolo Ziliani: "Non è mai troppo tardi. L'ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il Torino causa contagio Covid. Nessuno dice bah, ma è il caso di ricordare le accuse mosse per mesi a Napoli squadra e città (voglia di lavorare zero) per la mancata partenza per Juve-Napoli il 4 ottobre". Questo il tweetl

