Ziliani contro la stampa pro-Juve: "Solo oggi tutti parlano di Ronaldo acquisto sbagliato!"

"Oggi non c'è giornalista che non dica o non scriva che l'acquisto di #Ronaldo è stata un'operazione sbagliata (eufemismo). Ecco, diciamo che con un po' di coraggio lo si poteva dire e scrivere anche prima della fuga dell'idolo da Torino. Non ci voleva molto", così il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alla rassegna stampa di quest'oggi.