Ziliani: "Dopo 4 mesi a parlare di rimonte, la Gazzetta scopre l'esclusione della Juve dall'Uefa"

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato del procedimento a carico della Juventus ed il trattamento mediatico

Dopo 4 mesi passati a raccontare rimonte-scudetto, rimonte-Champions, vittorie in Europa League con lasciapassare Champions League, vittorie in Coppa Italia con lasciapassare Europa League oltre ai soliti mirabolanti affari di mercato, sapete che cosa si legge oggi? Quello che io vi dico dal 28 novembre. Che la mancata abiura alla Superlega sta per scatenare il primo fulmine UEFA in capo alla Juventus (questione di giorni) e soprattutto quel che sta scritto nell’ultima frase dell’articolo pubblicato oggi sul giornale di Cairo… tradotto: avendo l’UEFA le carte Prisma già da dicembre e alla luce dell’evidente mancato rispetto del FPF, l’esclusione della Juventus dalle coppe è da considerarsi già nei fatti. Fuori per 2 o 3 anni a cominciare dal primo anno in cui si qualificherà in serie A".