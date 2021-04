Ziliani ironico su Orsato: "Giallo da 40 metri: la fortuna di essere lontani dall'azione"

"Da 40 metri di distanza Orsato ha ammonito Dagba per un'entrataccia su Coman. La fortuna di essere lontani dall'azione". Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su Twitter un'episodio di gioco di Psg-Bayern Monaco, con l'arbitro italiano protagonista. L'ironico commento rircorda la dichiarazioni di Orsato che affermò di non aver ammonito Pjanic nel fatidico Inter-Juventus perchè non aveva visto bene, essendo troppo vicino all'azione.