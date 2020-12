Ziliani ironizza su Bonucci-Rizzoli: "Gattuso ha sbagliato, gli arbitri non espellono chi va testa a testa..."

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato le parole di Rino Gattuso attraverso i social, soffermandosi in particolare sull'espulsione di Insigne: "Per una volta Gattuso ha sbagliato. Doveva dire che o gli arbitri fanno così con tutti, e allora va bene, oppure lo fanno coi club antipatici ad AJA e FJGC e mai con quelli coi santi in paradiso, con i giocatori che spesso vanno testa-testa con gli arbitri, e questa è parzialità".