Ziliani: "Mourinho come Gattuso. Tottenham vera delusione della Premier"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter l'ennesima sconfitta del Tottenham di Mourinho in Premier, sconfitto oggi 2-1 dal West Ham: "Mourinho come Gattuso: col West Ham ottava sconfitta in campionato, considerata la qualità della rosa a disposizione il Tottenham è la vera, grande delusione della Premier, a -20 dal City capolista".

