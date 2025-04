Ziliani: "Napoli a rischio penalizzazione? Una pu**anata! Mica ha imbrogliato per anni come la Juve..."

Paolo Ziliani, giornalista, tramite il suo account X si è soffermato sulla riemersa questione legata alle plusvalenze del Napoli: "A proposito della puttanata messa in giro sul Napoli che sarà penalizzato per le plusvalenze dell'affare Osimhen Non ci sarà nessuna penalizzazione. Non ci sarà per la semplice ragione che il Napoli non ha per anni imbrogliato, truccato i bilanci e falsificato i campionati come ha fatto la Juventus (non lo dico io, anche se non ci voleva Einstein per accorgersene: lo hanno scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza definitiva) facendo ricorso a plusvalenze fittizie che le fruttavano centinaia di milioni, spendendo soldi che non avrebbe potuto spendere, vincendo tornei che non avrebbe dovuto vincere e danneggiando tutti i suoi competitor.

Tutto questo lo ha fatto solo la Juventus; tant'è vero che gli altri club chiamati alla sbarra dopo la revoca del primo processo, e cioè Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara vennero completamente assolti e nemmeno multati di 1 solo euro. Addirittura il Napoli, che aveva fatto parte del primo processo (poi revocato) non venne inserito nel secondo perchè nel nuovo, riaperto dopo l'esplosione dello scandalo dell'Inchiesta Prisma che aveva svelato gli imbrogli di Agnelli & company, era la Juventus e solo la Juventus a dover rispondere del suo modus operandi sistematicamente illegale portato avanti per anni. Con lei vennero richiamate alla sbarra solo le società che si erano prestate a farle da sponda per permetterle di realizzare le plusvalenze farlocche: società che però facevano questo occasionalmente, non sistematicamente.

Poichè il Napoli con la Juventus non aveva mai fatto inciuci contabili, non venne nemmeno richiamato a processo. Questa storia della possibile penalizzazione del Napoli per l'affare Osimhen è dunque una gigantesca puttanata messa in giro da chi nemmeno ricorda come andarono le cose e non sa ciò di cui parla (e scrive)".