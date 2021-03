Ziliani: "Rigore su Politano grande come una casa. Domani Trentalange ci metta la faccia"

Tre rigori in Sassuolo-Napoli, ma prima di quello trasformato da Inisgne, un altro penalty che sembrava evidente non è stato concesso agli azzurri. Il giornalista Paolo ZIaliani ha commentato su Twitter l'episodio: "Rivisto solo ora (10' dopo come nella migliore tradizione sia Sky che DAZN), il rigore su Politano commesso subito dopo il 2-2 era grande come una casa. Naturalmente, VAR muto. Caro Trentalange, domani ci metta la faccia lei e spieghi".

