Ziliani sull'ammissione di Orsato: "Fu scippato lo Scudetto al Napoli"

Dopo l'ammissione da parte dell'arbitro Orsato ai microfoni della Rai sul errore in Inter-Juventus del 2018, arriva su Twitter il commento del giornalista Paolo Ziliani: "Pazzesco! Orsato risponde a Varriale sul caso Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua troppa 'vicinanza' all’azione e che il VAR non poteva intervenire essendo secondo giallo (il fallo era da rosso pieno). Conferma: scudetto scippato al Napoli"

Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la sua troppa “vicinanza” all’azione e che il VAR non poteva intervenire essendo secondo giallo (il fallo era da rosso pieno). Conferma: scudetto scippato al @Napoli. pic.twitter.com/oxPxjxBpmZ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 28, 2021