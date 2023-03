Ziliani: "Tutti gli illeciti della Juve sul caso stipendi: in 8 non sono stati pagati"

Così scrive Paolo Ziliani su Twitter sul tema del processo che riguarda la Juventus.

"Come scrivo da tempo, la Juventus non ha mai pagato a Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunciati e così per Dybala (3.783.500,00). Con loro ci sono altri 6 giocatori per i quali la Juventus nella manovra 20-21 ha commesso un quadruplo illecito". Così scrive Paolo Ziliani su Twitter sul tema del processo che riguarda la Juventus.

"Si tratta di Arthur, Ramsey, Chiellini, Chiesa, Demiral e McKennie. Mentre per altri 9 la Juve ha depositato in Lega i documenti della restituzione-stipendi a luglio (doveva invece farlo entro il 30.6.21: illecito n. 1) per loro ciò non è avvenuto. Ma non è finita. Com’è stato accertato per Ronaldo e come Dybala ha pienamente confermato, la #Juventus non ha mai pagato loro il dovuto, per un totale di circa 24 milioni. Per quanto riguarda gli altri 6, invece, c’è la carta Arthur a insospettire i PM.

La domanda è: Arthur è stato pagato? E se sì, oltre alla cifra netta specificata nella “side letter” è stato versato il dovuto anche all’Erario? Se così non fosse scatterebbe l’illecito n. 4. Per la cronaca, l’Erario si è già costituito parte civile nel processo penale"