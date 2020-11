Cruciani a TN: “Mai detto che non si può piangere un cocainomane, nessuno può giudicare la vita di Diego!"

“Era un genio del calcio, ognuno gestisce la sua vita come vuole e chi vuole piangere per lui fa benissimo”. Parole di Giuseppe Cruciani, che ai microfoni di tuttonapoli.net chiarisce la sua posizione dopo le polemiche nate da alcune dichiarazioni fatte durante la trasmissione di Radio24 ‘La Zanzara’.

“Forse qualcuno ha equivocato, ad iniziato trasmissione abbiamo fatto il solito gioco delle parti con Parenzo, come facciamo sempre. Mi dispiace che qualcuno non l’abbia capito. Per me nessuno deve giudicare la vita privata di Maradona, è stato un genio assoluto del calcio. In campo è il numero uno ed i napoletani che si sentono di celebrare la sua scomparsa hanno tutto il diritto di farlo”.