Rai - Il Napoli non vuole cedere Osimhen: via solo per 150mln, la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli e ha parlato del futuro di Victor Osimhen: “Il futuro di Osimhen sarà il tema di giugno, fino all’ultima di campionato non si muoverà una foglia. Dal giorno dopo in poi ci saranno dei colloqui e sarà un mese importante per capire il futuro di Osimhen. Il Napoli non ha nessuna voglia e fretta di darlo via perchè ha un bilancio florido e quindi non ha necessità di far cassa. Le eventuali pressioni potrebbero arrivare da giocatore ed entourage. Ci sarà una mega asta perché piace ai top club europei. De Laurentiis, se proprio costretto a darlo via, vorrà venderlo a 150 milioni. De Laurentiis cercherà di bloccarlo almeno un anno, migliorandogli lo stipendio, per Osimhen potrebbe fare uno strappo alla rigida regola del tetto ingaggi. Però se arrivasse l’offerta giusta dal punto di vista tecnico ed economico è probabile che De Laurentiis possa anche accontentare Osimhen.

Nel momento in cui ci sono dirigenti del Napoli che seguono tanti attaccanti, evidentemente è perchè non vogliono lasciarsi impreparati laddove Osimhen decidesse che il suo ciclo al Napoli è chiuso e De Laurentiis decidesse di dar via all’asta.

Piace sicuramente al Bayern Monaco. Il Chelsea era presente quando c’era Potter, ora va capito chi allenerà il Chelsea se i Blues vorranno ancora Osimhen. Il PSG se dovesse dar via qualche grande nome in attacco potrebbe sicuramente pensare a Osimhen. Il Real Madrid ha Benzema, ma so per certo che qualche telefonata all’entourage l’ha fatta. Il Manchester United già lo scorso anno lo aveva seguito, poi ha fatto una scelta economica, spendere 100 milioni per Antony e non per Osimhen.

Però se ne parlò con Mendes che propose Ronaldo al Napoli con lo stipendio quasi interamente pagato dallo United e 100 milioni cash per Osimhen. Poi la cosa non si fece perchè il Napoli non era disponibile a provarsi di Osimhen e soprattutto a prendere Ronaldo. Comunque il Manchester United va inserito tra le squadre su Osimhen. Non è detto che De Laurentiis accontenti Osimhen, non è scontato che Osimhen chieda di andar via. E’ tutto aperto ma entrambe le parti non nascondono che la possibilità di un addio possa esserci”.