Retroscena Kim, Venerato: "Senza clausola non sarebbe arrivato, era alle visite col Rennes!"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, è intervenuto al canale Twitch di Tuttonapoli (qui per iscriverti gratuitamente) parlando anche della situazione legata a Kim: "Il Napoli spera di restare fermo, tenendo Kim. Decide il giocatore essendoci la clausola. La clausola è particolare, inizia da 50 ed arriva a 70, chi ha fatturato alto paga più di 50. Se arriva il Real non paga 50, ma 70, ma se arriva una squadra che non fa la Champions anche se ha un fatturato alto non lo paga 70 ma almeno 60. Il Napoli spera sempre di alzargli il contratto per tenerlo un altro anno, ma non è semplice. I nomi gettonati, valutati, senza grande entusiasmo, sono sicuramente Becao e Demiral, compatibili col Napoli, poi piaceva Diallo, N'Dicka invece è difficile per parametri economici. Ma il Napoli spera di non doversi muovere, ci prova e ci proverà almeno per tenere Kim un altro anno alzando l'ingaggio ma nel perimetro dei 3mln. Difficile si possa rimuovere la clausola, chiederebbero un ingaggio molto più alto. Lui è entusiasta della città, l'ottiimsmo non è di facciata perché al di là dei soldi e della Premier valuta molto la possibilità di rigiocarsi la Champions in azzurro.

Senza clausola? Lui aveva le visite mediche al Rennes. Il procuratore disse che stavano partendo per la Francia e ADL, che era contrario alla clausola, accettò quella soluzione. Fu la condizione per non perderlo perché il Rennes gliela inseriva quella clausola e comunque quella cifra sembrava alta per un giocatore che arrivava dal Fenerbahce mentre oggi per il campionato che ha fatto e per le cifre che girano sembra alta. La clausola, sia chiaro, fu la condizione per averlo altrimenti non sarebbe proprio arrivato! Il tira e molla è durato a lungo, il club francese poi accettò su tutto ed il Napoli non voleva perderlo, Giuntoli e Spalletti fecero pressioni su ADL perché ritenevano Kim più forte rispetto a Lindelof e gli altri nomi alternativi".