4 vittorie di fila e grandi prove con Real Socediad e Napoli, ma Slot esonerato dall'AZ: ecco perchè

A sorpresa questa mattina è arrivato l'annuncio dell'AZ dell'esonero di Arne Slot, reduce da quattro vittorie di fila in campionato e le grandissime prove contro Real Sociedad e Napoli. Secondo la stampa olandese, l'AZ non ha gradito i contatti con tanti altri club ed in particolare col Feyenoord che spera presto di raggiungere un accordo ufficiale con Slot. L'allenatore questa mattina non ha voluto commentare l'esonero.