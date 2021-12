A Barcellona sono felici dell’addio di Manolas: “Non lo incontreremo in Europa League"

La notizia dell'addio ufficiale di Kostas Manolas al Napoli e alla Serie A ha avuto grande risalto in Spagna, dove i quotidiani catalani ancora ricordano la rimonta della Roma sul Barcellona nella Champions League 2018, completata grazie alla rete del difensore greco nella gara dell'Olimpico. Scrive Sport: "Kostas Manolas non tornerà al Camp Nou. Il difensore centrale ellenico, che evoca ricordi terribili ai tifosi del Barcellona dopo quel gol nei minuti finali nella rimonta della Roma, lascia il Napoli e quindi non affronterà la squadra di Xavi Hernández in Europa League".