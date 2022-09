Altra figuraccia della Roma: ko con il modesto Ludogorets

L'Europa League della Roma di José Mourinho parte male.

L'Europa League della Roma di José Mourinho parte male. Su un campo ai limiti della praticabilità, i giallorossi perdono la seconda partita consecutiva in questa stagione: vince il Ludogorets col risultato di 2-1, il pari di Eldor Shomurodov è soltanto l'illusione per lo Special One di poter riportare qualcosa a casa da una certa brutta e noiosa. Dura infatti solo un soffio il pareggio: all'88' il solito Cauly fa il vuoto e scarica. Ibanez lascia spazio a Nonato, che non perdona: 2-1 e nulla da fare per Svilar.