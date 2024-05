Atalanta, Gasperini: "Domani la partita più importante della storia del club"

Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League tra la sua Atalanta e il Marsiglia.

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 08 MAG - "Per il valore in sé, la possibilità di raggiungere la prima finale europea dell'Atalanta, è la partita più importante di sempre". Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League tra la sua Atalanta e il Marsiglia. "Ciò dimostra che un ambiente piccolo, attraverso le idee, la gestione e il senso di appartenenza, può creare una squadra in grado di dare e togliersi soddisfazioni. Il parametro del successo è superarsi, il segreto è pensare sempre un po' più in grande secondo mezzi e possibilità".

Sul rinvio al 15 maggio del turno di campionato concesso ai francesi, Gasperini ha detto che "giocare 90 o 120 minuti è una difficoltà per tutti, qualche giorno di riposo non fa la differenza e poi non è detto che stare fermi sia un bene, ci sono giocatori che perdono il ritmo quando non giocano. Di negativo ci sono gli infortuni, che possono pesare. Per i nerazzurri, questi causano un coperta un po' corta in difesa: "C'è l'infortunio di Toloi ma magari facciamo il miracolo recuperando Kolasinac", ha detto Gasperini circa il recupero del bosniaco, che si è infortunato all'andata. "Il fattore campo è dalla nostra, loro hanno già dimostrato quale importanza può avere - prosegue il tecnico -. A Bergamo si vive uno straordinario momento di attesa, come straordinario è stato il nostro percorso finora: concentriamoci sui punti di forza e quelli deboli del Marsiglia". (ANSA).