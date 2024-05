Atalanta show, Gasperini esulta: "Partita memorabile, abbiamo scritto la storia"

Trionfo Atalanta. Il tecnico Gian Piero Gasperini, stratega del successo in Europa League, ha parlato a caldo a Sky Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Trionfo Atalanta. Il tecnico Gian Piero Gasperini, stratega del successo in Europa League, ha parlato a caldo a Sky Sport: "Credo che abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto. Straordinario, abbiamo ripetuto Liverpool, Lisbona... Lo Sporting ha vinto il campionato, quando abbiamo affrontato il Liverpool era primo in Premier... Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile".

Ci spiega la formazione offensiva?

"Giochiamo spesso col tridente, poi c'erano tutte le condizioni. Dovevamo avere pericolosità, è una finale e contava solo vincere. Sapevamo che costringere una squadra così poteva darci benefici, una partita straordinaria":

Il Bayer sembrava invincibile...

"Sì, ma è senza ombra di dubbio meritata anche nel punteggio. Siamo felicissimi, vincere l'Europa League è una grandissima impresa. Risposta ai suoi detrattori che l'accusavano di non aver vinto un trofeo? Non credo di essere meglio di oggi pomeriggio... Ognuno ha i propri obiettivi, certo che per noi ci voleva una coppa e soprattutto una coppa così prestigiosa"

Ora una via o una piazza a Bergamo intitolata a lei?

"No, per quello c'è tempo... (ride, ndr)".