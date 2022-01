Athletic-Barcellona, le formazioni ufficiali: Xavi lancia tre canterani in attacco

Dopo la delusione in Supercoppa (sconfitte entrambe dal Real Madrid), Athletic Bilbao e Barcellona si ritrovano in Copa del Rey, nella sfida valida per gli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali:

Athletic Club (4-4-2): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Martinez, Berchiche; N. Williams, Vesga, Dani Garcia, Muniain; Raul Garcia, Sancet.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Piqué, Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Torres, Jutglà, Ez Abde.