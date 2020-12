AZ, il nuovo allenatore Janse in conferenza: "Serve vittoria storica per quello che è successo"

Pascal Jansen, nuovo allenatore dell'Az, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Rijeka: "In questi giorni è successo di tutto e per questo una vittoria sarebbe storica. Il Rijeka è una squadra di qualità che ha fatto bene con Napoli e Real Sociedad. Faranno di tutto per vincere, ne sono certo. Sono bravi a ostacolare il gioco avversari. Noi andremo avanti sugli automatismi che la squadra giò conosce".