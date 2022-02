Barcellona, Aubameyang si presenta: “Non vedo l’ora. Voglio vincere la Champions League"

In casa Barcellona è stato il giorno della presentazione dell'ultimo acquisto, Pierre-Emerick Aubameyang. Queste le parole dell'attaccante gabonese, riportate da Sport: "Sono molto felice e ringrazio il presidente per avermi ingaggiato. Non vedo l'ora, darò tutto. Devo ringraziare il club, è un onore essere qui e giocare per il Barça. Il mio compito è fare gol, sono un attaccante veloce. Spero di aiutare la squadra con i miei gol, spero di segnare tanti gol per il Barça. Questo è un grande club, che deve vincere la Champions League. Faremo di tutto per tornare a farlo".

Condizione fisica: "Non gioco da molto tempo ma nella mia testa so che presto sarò in campo per giocare e aiutare. So che piano piano tornerò al top".

Posizione in campo: "Ho parlato un po' con Xavi. Mi vede come nove ma se avesse bisogno di me sulla fascia non ci sarebbero problemi. Mi sento pronto e penso di essere stato molto fortunato a giocare in Premier. Mi ha aiutato molto, sono pronto per lo stile del Barça. Non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre sognato di giocare nella Liga, è un'opportunità incredibile. Questa è l'opportunità della vita e tutti sanno che il Barça è uno dei migliori club. Sono molto felice".

Il giorno decisivo: "Lunedì è stata una giornata molto lunga. Ero con mio padre a casa sua, sperando che tutto andasse bene. Alla fine, nel pomeriggio mi hanno chiamato per farmi fare le visite. Solo un po' di stress, è andata bene".

L'amico Dembélé: "Devo dire la verità: si sta allenando molto bene. Da amico spero che lui e il club trovino una soluzione".

Ultimo periodo all'Arsenal: "Sono stati mesi difficili. Questo è il calcio. Non ho mai voluto fare niente di male, è il passato e voglio pensare al presente".