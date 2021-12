Barcellona, Ferran Torres non potrà giocare: si attende una cessione

Il passaggio di Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona è già completato e ufficializzato da ambo le società. La situazione economica del club catalano, però, sta rendendo tutto più complicato. Al punto tale che quello appena mandato in archivio potrebbe essere il capitolo più semplice da affrontare per mettere a disposizione di Xavi uno dei migliori talenti spagnoli in circolazione.

Come riporta, infatti, Sport per poter iscrivere Torres nelle liste della Federcalcio spagnola il Barcellona dovrà fare spazio nel suo monte ingaggi che, al momento, supera i tetti salariali previsti. Per avere l’ex City in campo servirà, dunque, che la società ceda uno o più elementi che riportino il complesso degli stipendi sotto la soglia massima.

Yusuf Demir e Luuk De Jong sono i più vicini all’addio con l’esterno austriaco destinato a tornare al Rapid Vienna e l’ex Siviglia, approdato al Camp Nou su precisa indicazione di Ronald Koeman, nel mirino del Cadice. Queste cessioni, però, potrebbero non bastare ed è per questo motivo che la direzione sportiva sta lavorando per far partire almeno uno tra Philippe Coutinho e Samuel Umtiti, calciatori che lo stesso Xavi ha già dichiarato fuori dal suo progetto tecnico.