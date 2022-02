Barcellona, l'infortunio più temuto: per i media catalani il sostituto non è all'altezza

C'è un infortunio che tiene in ansia il Barcellona. Si tratta del problema muscolare rimediato da Araujo contro l'Espanyol, costringendolo ad uscire all'intervallo. La preoccupazione però non è per la gravita, quanto per la carenza nel reparto (sono out anche Lenglet e Umtiti): l'uruguayano è stato sostituito da Eric Garcia che non ha avuto un grande impatto, perdendosi anche l'attacco alla profondità di De Tomas sul gol del momentaneo 2-1 nel derby. I media catalani hanno già più volte manifestato dubbi sul suo acquisto da parte del Man City ritenendolo, nonostante la giovane età (2001), non all'altezza del Barcellona.