Barcellona-Napoli, ecco dove vedere la gara in tv e in streaming

Domani torna l'Europa League, con il Napoli impegnato nella suggestiva e difficile trasferta sul campo del Barcellona. La gara si giocherà alle ore 18.45 e sarà visibile in diretta su DAZN (scaricando l'app su smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast o dispositivi mobili).

La gara sarà trasmessa anche sui canali Sky e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.