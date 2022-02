Barcellona, per Xavi è questione di stile: "Se ci chiudessimo la gente non capirebbe"

Alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid, calcio d'inizio oggi alle 16.15, il tecnico del Barcellona Xavi si è soffermato sul modo di giocare del Cholo Simeone: "Non sarebbe lo stile del Barcellona, non si adatterebbe, ma questo non significa che non abbia pregi e non sia competitivo. La gente non capirebbe se ci chiudessimo. Vincono ed è giusto giocare così, ma non è il mio stile. Non significa che non lo ammiri. Il Cholo è un grande allenatore, non è una critica".