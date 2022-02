Barcellona, Xavi soddisfatto: “Più efficaci rispetto al Napoli, vittoria che dà fiducia e morale”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato ai media al termine del 4-1 rifilato al Valencia. L’allenatore catalano ha speso parole d’elogio per Pedri: "Lui è superlativo, a livello di talento non c'è nessun altro al mondo come Pedri. E ha solo 19 anni”.

Riguardo allo sviluppo della partita, ha spiegato che “non siamo stati brillanti come contro il Napoli, ma siamo stati molto più efficaci. Il primo tempo è stato ottimo, sapevamo creare superiorità e attaccare gli spazi, ma nel secondo ci è mancata un po' più di calma. In generale sono contento, anche se è vero che in certi momenti dobbiamo difendere meglio con la palla, un po' ci manca”.

Xavi ha riconosciuto che “questa vittoria ci darà tranquillità, anche se solo fino a giovedì, perché a Napoli c'è un'altra finale, poi un'altra contro l'Athletic, l'Elche".

Riguardo all'efficacia dimostrata contro il Valencia e alla mira dei giocatori, ha sottolineato che “dipende dalla fiducia, dalla fede, è qualcosa su cui continuiamo a lavorare. Noi proviamo a lavorarci e diamo loro tutta la fiducia, ma non esiste una pozione magica". Xavi mantiene il suo ottimismo e ritiene che “penso ancora che siamo sulla strada giusta. Questo risultato ci darà fiducia e morale per il Napoli”.