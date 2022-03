Bayer Leverkusen-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel-Malinovskyi dal 1'

Bayer Leverkusen e Atalanta hanno diramato l'undici per l'ottavo di Europa League in programma questa sera alla BayArena alle 18.45.

Bayer Leverkusen e Atalanta hanno diramato l'undici per l'ottavo di Europa League in programma questa sera alla BayArena alle 18.45. Bakker esterno alto per Seoane, con un falso nove come Adli unica punta, mentre l'Atalanta è quella annunciata con Muriel e Malinovskyi in attacco, Koopmeiners come trequartista.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1)

Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Bakker; Adli.

Allenatore: Seoane

Atalanta (3-4-1-2)

Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Malinovskyi.

Allenatore: Gasperini