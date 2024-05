Bergamo in delirio per l'Atalanta: sfilata della squadra sul pullman scoperto

Serata di festa per l'Atalanta, dopo la vittoria storica dell'Europa League di mercoledì 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen.

Serata di festa per l'Atalanta, dopo la vittoria storica dell'Europa League di mercoledì 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen. La squadra nerazzurra sta facendo il giro della città sul pullman scoperto per celebrare il successo storico raggiunto grazie al 3-0 firmato dalla tripletta di Lookman. Gasperini e tutti i giocatori, partiti da Bergamo alta, stanno raggiungendo il tifo caldo in Largo Porta Nuova (come testimoniato dal video di Tmw). Il percorso culminerà davanti alla Curva Nord del Gewiss Stadium.