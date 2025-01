Ufficiale Braga-Lazio, le formazioni: emergenza a centrocampo per Baroni, adattato un difensore

vedi letture

Si conclude la prima fase della nuova Europa League con l'ottava e ultima giornata della competizione. La Lazio, certa della qualificazione agli ottavi di Finale, cerca di confermare il primo posto: basterebbe anche solo un pareggio per la matematica. Sono infatti 19 i punti dei biancocelesti, frutto di sei vittorie e un pareggio. L'avversario di giornata sarà lo Sporting Braga: i portoghesi lottano per un posto nei playoff, anche se l'incastro dei risultati potrebbe essere molto complicata in termini di qualificazione allo spareggio, visti i 7 punti: decisive le sconfitte rimediate nelle ultime gare contro Roma e Royal Union SG.

Sono note le formazioni ufficiali. Emergenza a centrocampo per Marco Baroni, che deve fare a meno di ben undici giocatori in generale. Rovella e Zaccagni, squalificati, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari, infortunati, a cui si è aggiunto anche Guendouzi, e Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic, fuori lista UEFA. Per l'emergenza in mediana Baroni lancia Gila adattato. Davanti Tchaouna, Pedro e Noslin alle spalle di Castellanos.

BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba; Roger Fernandes, Gorby Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi.

Allenatore: Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Zazza, Nazzaro, Di Tommaso, Balde, Isaksen, Serra, Dia.

Allenatore: Baroni.