Cala il gelo al Maradona: arriva il poker di Aubameyang

Il Barcellona trova la rete del 4-1 al Maradona e mette la qualificazione agli ottavi in ghiaccio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona trova la rete del 4-1 al Maradona e mette la qualificazione agli ottavi in ghiaccio. Al 59' Adama Traorè punta nuovamente la difesa del Napoli e va per vie centrali. Servizio in area per de Jong che fa un velo per Aubameyang che di prima intenzione tira a giro e batte Meret.