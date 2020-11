Caso Covid al Rijeka, oggi Rozman avrà il quadro sui calciatori disponibili per Napoli

Oggi Simon Rožman avrà un quadro chiaro di quanti calciatori avrà a disposizione per la partita contro il Napoli. Lo scrivono i media croati, raccontando la delicata situazione in casa Rijeka, oggetto di un vero e proprio focolaio di Covid nelle scorse settimane.

"Tutti i giocatori più importanti sono già stati a contatto con il virus - si legge - ma la pausa per le nazionali ha tolto ritmo a molti e non saranno probabilmente nella condizione ottimale per la sfida del San Paolo".